安心拓點 拚增雙位數

安心食品（1259）昨（24）日於法說會揭示明年展店將重回成長節奏，目標力拚「雙位數淨增」，成為營運亮點。

總經理謝靜慧表示，今年因老舊店面汰換及配合都更而使店數略減，屬於必要的體質調整，但展望2026年，公司對重返300家以上店數具高度信心。

摩斯漢堡今年全台新開店數僅兩家，因關閉部分老舊門店，整體家數規模較去年減少三家，使得店鋪數來到297家，為近五年來首度跌破300店關卡。謝靜慧指出，近年著重店點體質調整改善，展店步伐雖較過往放緩，但仍持續在話題性商場、交通樞紐與園區布局。明年店數目標將雙位數增加，預計重啟成長動能。

安心今年前三季營收略減0.8%，營業虧損1,900萬元，較去年同期盈轉虧，所幸業外挹注獲利表現，使稅後純益來到3,323.8萬元，但仍年減53%，每股純益縮水至1.03元。安心本業虧損主要因人事、水電及物料等營運成本全面墊高，面對成本壓力，謝靜慧強調，漲價策略仍在評估中，公司將優先透過新商品開發吸引來客。