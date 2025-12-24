逸達新藥三期臨床 報捷

逸達（6576）昨（24）日宣布，旗下FP-001（CAMCEVI）42毫克用於治療兒童中樞性性早熟三期臨床試驗，達主要療效指標，預計明年年中向美國食藥署（FDA）提交新藥查驗登記（NDA）申請。

逸達說明，主要療效指標評估為在第五次訪視（即第24周回診）進行GnRHa檢測後60分鐘，血清中LH濃度低於4 mIU/mL的患者百分比。本研究成功達到了主要療效指標，結果具有統計學顯著意義。顯示在第24周進行GnRHa測試後60分鐘，有94%的患者血清中黃體生成素（LH）受抑制至< 4 mIU/mL，超過預設的成功標準。

該試驗旨在評估FP-001 42毫克（甲磺酸亮丙瑞林）一種研發中、每六個月施打一次長效控釋性腺激素釋放素促進劑於中樞性性早熟兒童患者中的療效與安全性。