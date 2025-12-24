萬達寵物 三招衝營運

萬達寵物（6968）昨（24）日召開法說會，宣布明年將專注於三大營運重點：總倉規劃、開設百貨店型以及新服務「分批取」，以提升營運效率。預計明年將開設20至25家門市，朝著200家店鋪的目標邁進。

總倉物流方面，萬達寵物表示，自今年與統一合作後，門市至消費者端的物流已於今年12月移自統一旗下的大智通物流公司，由統一協助配送，並計劃於明年第2季至第3季間，將倉庫至門市的物流同樣移交至統一。透過建設總倉，萬達寵物表示，將能提升經營效率、降低缺貨率、增加營收，並改善服務品質。

另外，看準百貨公司高客流量、消費強的特性，萬達寵物積極測試百貨店型，目前在高雄統一時代有17坪的櫃位，並以快時尚、客製化、品牌策展等特色與一般街邊店區隔，期望在找到合適的模組化公式後，進一步拓展更多店鋪。

此外，萬達寵物為了實現虛實整合，「分批取」功能於今年12月在官方App上線，期望通過線上下單並引流至線下，提升營運效率。

展店目標上，今年展店18家，萬達寵物積極擴大市占率，希望明年能展店20~25家店，總店數期望能發展到200家，以爭取未來市場併購機會，並在產業中扮演更關鍵的角色。

數位營收方面，營收占比從去年18%成長至22%。自有平台「寵日配」、「寵速配」及Foodpanda、Uber Eats的營收也穩步增長，目前較去年同期成長61.58%。