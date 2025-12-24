蜜望實搭上記憶體漲價列車獲利暴衝 法說會前資金卡位股價飆7年高

電子零組件通路商蜜望實（8043）搭上記憶體漲價列車，推升獲利表現，10月自結獲利賺贏第3季一整季，24日收盤後將召開法說會，股價開高後一度衝達漲停95.5元，為2018年7月以來的新高價，盤中漲幅逾4%。

蜜望實10月營收6.42億元，月增37.1%、年增59.1%，創下近45個月新高；11月營收為5.22億元，累計前11月營收47.74億元，年增12.1%；第3季EPS為0.85元，結束連續三季虧損，累計今年前3季每股純益0.08元；自結10月單月每股純益1.44 元，賺贏第3季一整季。

蜜望實獲利暴衝，業界透露，蜜望實代理記憶體廠來揚科技（Lyontek）的靜態隨機存取記憶體（SRAM）與嵌入式記憶體相關產品，因此搭上記憶體漲價商機，隨著記憶體漲價延續，將持續帶旺蜜望實獲利

蜜望實的業務除了被動元件代理，涵蓋積層陶瓷電容（MLCC）與電感等，廣泛應用在消費性電子、工控設備、車用電子與伺服器系統之外，也有記憶體相關元件代理業務。

蜜望實具有被動元件及記憶體漲價的雙重題材，吸引市場買盤進場卡位，連日來股價上漲，24日收盤後將舉行法說會，預期記憶體相關代理業務將成為法人關注焦點。