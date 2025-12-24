快訊

東京驚悚5死命案！母與3子陳屍自宅 名下公寓衣櫃藏身中多刀男屍

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

蜜望實搭上記憶體漲價列車獲利暴衝 法說會前資金卡位股價飆7年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

電子零組件通路商蜜望實（8043）搭上記憶體漲價列車，推升獲利表現，10月自結獲利賺贏第3季一整季，24日收盤後將召開法說會，股價開高後一度衝達漲停95.5元，為2018年7月以來的新高價，盤中漲幅逾4%。

⭐2025總回顧

蜜望實10月營收6.42億元，月增37.1%、年增59.1%，創下近45個月新高；11月營收為5.22億元，累計前11月營收47.74億元，年增12.1%；第3季EPS為0.85元，結束連續三季虧損，累計今年前3季每股純益0.08元；自結10月單月每股純益1.44 元，賺贏第3季一整季。

蜜望實獲利暴衝，業界透露，蜜望實代理記憶體廠來揚科技（Lyontek）的靜態隨機存取記憶體（SRAM）與嵌入式記憶體相關產品，因此搭上記憶體漲價商機，隨著記憶體漲價延續，將持續帶旺蜜望實獲利

蜜望實的業務除了被動元件代理，涵蓋積層陶瓷電容（MLCC）與電感等，廣泛應用在消費性電子、工控設備、車用電子與伺服器系統之外，也有記憶體相關元件代理業務。

蜜望實具有被動元件及記憶體漲價的雙重題材，吸引市場買盤進場卡位，連日來股價上漲，24日收盤後將舉行法說會，預期記憶體相關代理業務將成為法人關注焦點。

記憶體 漲價

延伸閱讀

傳三星長約「只准買不准退」！記憶體族群平安夜開飆 華邦電量價稱王

記憶體大漲價 群創撿到槍 董座：明年第1季營運有望開門紅

凱崴11月 EPS 0.04元 力積電-0.06元

三星HBM銷售旺 員工有賞

相關新聞

千金興櫃股王再現！漢測飆上1,055元 掛牌3個月狂漲955%

興櫃市場再現千金股。半導體測試服務廠漢測（7856）在2025年平安夜強勢上攻，股價一舉突破千元整數關卡，盤中最高觸及1...

蜜望實搭上記憶體漲價列車獲利暴衝 法說會前資金卡位股價飆7年高

電子零組件通路商蜜望實（8043）搭上記憶體漲價列車，推升獲利表現，10月自結獲利賺贏第3季一整季，24日收盤後將召開法...

櫃買今年掛牌數 超標

櫃買中心（Taipei Exchange）昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，金管會主...

132億 擎邦在手訂單創高

擎邦（6122）董事長洪健峰昨（23）日表示，目前在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，受到部份工程遞延影響，擎...

捷創科技上櫃 首日大漲136%

半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大...

萬旭三箭齊發 2026年看旺

萬旭（6134）昨（23）日舉行法說會，公司表示，受惠儲能工控、車用電子，以及當紅的AI高速線材三箭齊發，2026年展望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。