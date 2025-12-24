群聯漲停亮燈 法人點出原因
記憶體族群持續強勢，群聯（8299）股價24日衝到漲停板價1,290元，國泰期貨出現報告顯示，群聯2025年 PCIe Gen 5 控制器量產與 AI 裝置容量提升，SSD 出貨強勁，預估每股稅後盈餘（EPS）35.10 元；2026年受惠 AI 資料中心與 NAND 價格走升，eSSD 放量與庫存成本優勢，以及 AI PC 帶動需求，預估 EPS 79.95 元，營運創新高。
⭐2025總回顧
國泰期貨指出， 記憶體在 PC 製造成本中的比重已經顯著攀升，從過去的 15%~20%，如今已經增長至 25%~30%。特別是對於中低階的 PC、NB 及 Chromebook 等產品，記憶體價格的上漲對整體成本的影響更為顯著，這些產品的生產成本比重預計將增加至 30%~40%。 PC 品牌商可能會在2026年將低階新產品價格上調至少 10%；高階的產品則上調約 5%。這不僅將加大消費者購買筆電的負擔，也可能導致市場需求的減少，群聯有望持續受惠。
