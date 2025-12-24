快訊

台東公告地價驚見每平方公尺6元土地 地點在這民眾笑「買來種雲嗎？」

告別2025／2026下一步怎麼走？AI搶先預測趨勢大變化

台中女警嗆「盧秀燕腦門開3槍」 法院收押理由曝：難保她不會付諸行動

千金興櫃股王再現！漢測飆上1,055元 掛牌3個月狂漲955%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
漢測董事長林冬青。記者簡永祥／攝影
漢測董事長林冬青。記者簡永祥／攝影

興櫃市場再現千金股。半導體測試服務廠漢測（7856）在2025年平安夜強勢上攻，股價一舉突破千元整數關卡，盤中最高觸及1,055元，續寫掛牌以來新天價，穩坐興櫃股王寶座。以9月17日登錄興櫃時的參考價100元計算，短短數月股價累計飆升955%，成為今年資本市場最受矚目的焦點之一。

⭐2025總回顧

基本面表現亦為股價強攻的重要支撐。漢測11月營收2.12億元，雖月減32.19%，但年增幅度高達80.2%；累計前11月營收達21.33億元，年成長51.08%，且今年以來合併營收已超越去年全年水準，顯示營運動能持續升溫。公司指出，11月營收年增主要來自探針卡與耗材、工程服務，以及客製化產品與代理設備三大業務同步成長，營收結構具備廣度與均衡性。

展望產業趨勢，隨著AI與HPC晶片世代快速演進，先進封裝與測試需求持續放大。依調研機構GII報告指出，2.5D／3D先進封裝市場規模至2030年將擴大至341億美元，帶動半導體測試服務市場穩健成長。

漢測以整合探針卡、測試模組與工程技術服務的一站式能力，成為少數可提供完整客製化測試方案的業者。公司不僅能依不同產品特性提供系統化支援，更在測試效率、量測精度與在地即時工程服務方面建立差異化優勢，成功卡位AI與高速晶片測試關鍵位置，並持續提高高附加價值業務比重。

法人指出，AI晶片迭代加快，使測試介面在半導體價值鏈中的關鍵性持續提升，市場至2026年仍有望維持高速成長。漢測憑藉完整產品線、技術整合實力與即時在地服務優勢，有望持續受惠產業升級趨勢。

漢測成立於2004年，核心業務涵蓋「探針卡與耗材」、「工程服務」、「客製化產品與代理設備」，總部位於新竹，並於中國大陸與日本設有銷售與維修據點。隨著AI、高效能運算、5G／6G及低軌衛星等新興應用快速擴展，漢測後續營運動向，仍是市場高度關注焦點。

資本市場 營收 AI

延伸閱讀

輝達H200傳拚春節前對中出貨⋯股價先跑？網猜是出貨文來了

美貿易代表署：2027年中將對來自中國大陸晶片徵新關稅

美國貿易代表署：2027年中起將對中國晶片加徵關稅

輝達、超微AI晶片解禁…陸雲端三巨頭大投資 台積電進補

相關新聞

千金興櫃股王再現！漢測飆上1,055元 掛牌3個月狂漲955%

興櫃市場再現千金股。半導體測試服務廠漢測（7856）在2025年平安夜強勢上攻，股價一舉突破千元整數關卡，盤中最高觸及1...

櫃買今年掛牌數 超標

櫃買中心（Taipei Exchange）昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，金管會主...

132億 擎邦在手訂單創高

擎邦（6122）董事長洪健峰昨（23）日表示，目前在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，受到部份工程遞延影響，擎...

捷創科技上櫃 首日大漲136%

半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大...

萬旭三箭齊發 2026年看旺

萬旭（6134）昨（23）日舉行法說會，公司表示，受惠儲能工控、車用電子，以及當紅的AI高速線材三箭齊發，2026年展望...

碩禾拚營運重返成長

太陽能導電漿廠碩禾（3691）力拚營運重返成長，近年啟動「AI大轉型」計畫，逐步收成，從原先能源材料供應，全面升級為搶攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。