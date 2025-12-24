太陽能導電漿廠碩禾（3691）力拚營運重返成長，近年啟動「AI大轉型」計畫，逐步收成，從原先能源材料供應，全面升級為搶攻AI伺服器零組件、散熱與儲能材料等，加上美國市場太陽能模組需求增溫，明年營運有望翻轉。

據悉，碩禾旗下華旭先進透過轉投資碩通，目前已切入AI伺服器水冷與散熱零組件供應鏈，主要供貨軟硬管、CDU、水冷散熱零件等，相關訂單正逐季成長，成為旗下發展速度最快的業務。

碩通已與多家國際大廠合作，包括許多台系重量級代工廠以及國內散熱雙雄，加上今年稍早取得Parker Hannifin Corporation零組件代理權，進一步將水冷快接頭與高附加價值零組件供應鏈的版圖補齊。

法人預估，碩通受惠AI市場爆發，明年業績有望較今年激增50%至60%，成為碩禾旗下最重要的小金雞。

太陽能業務方面，碩禾先前收購美國模組廠，現階段也開始受惠美國製造與AI用電需求，該廠區產能供不應求，估最快第4季起開始顯著貢獻營收與獲利，同時也規劃將在明年底前將產能翻倍，藉此滿足客戶需求。