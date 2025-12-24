萬旭三箭齊發 2026年看旺

萬旭（6134）昨（23）日舉行法說會，公司表示，受惠儲能工控、車用電子，以及當紅的AI高速線材三箭齊發，2026年展望樂觀，不僅營收將持續成長，毛利率也將因為營收上升、單位成本下降，「會很具有競爭力」。

法人看好，萬旭高毛利的儲能工控與車用電子產品營收占比高達約七成，成功降低消費性電子產品受景氣波動影響，加上攜手母公司萬泰科切入AI高速線材，2026年營收可望年增兩位數百分比以上。

萬旭今年前三季產品營收比重為：儲能工控41%、車用電子29%、視訊安控10%、醫療產品7%、其他13%，毛利率以醫療產品36%最高、視訊產品30%、儲能工控24%。

展望2026年，萬旭協理杜志浩表示，明年業績成長主力產品仍是儲能工控與車用電子。其中，萬旭2025年儲能營收成長將超過50%，超越預期，預期整體儲能市場年複合成長率超過30%。

萬旭強調，儲能產品涵蓋戶儲、商儲及行動儲能櫃等，今年第4季因為澳洲儲能政策推進，儲能產品出貨力道仍強。

電動車方面，萬旭今年電動車營收預估成長22%，看好整體市場年複合成長率將超過22%。車載產品除原本供貨歐系大廠電動車訂單穩定成長外，大陸電動車熱管理系統訂單也有所斬獲，整體車載產品前三季營收占比將近30%。

在AI高速線方面，萬旭已與母公司萬泰科合作，包括高速線與AI伺服器線材，都有加工生產，已經接觸到國內系統廠的客戶，白牌伺服器產品等都有在進行。

產能方面，萬旭目前中國大陸與非中國產能比重，今年是7：3，明年應該也會維持與今年相當水準，對明年營收展望樂觀。

萬旭強調，非中國區生產基地除了越南廠外，今年也啟動泰國子公司作為東南亞另一個生產據點，用以增加地緣政治競爭力，目前泰國子公司已有小量生產。

美國子公司以當地技術開發、當地製造快速供貨優勢，在美國新創市場開發有一定成績，配合主力客戶需求，將在美中開拓新據點。