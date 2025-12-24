快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

櫃買今年掛牌數 超標

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮」，金管會主委彭金隆（前排右四）、櫃買中心董事長簡立忠（前排右三）與總經理陳麗卿（前排右一）及獲獎中介機構於頒獎典禮合影留念。櫃買中心／提供
櫃買中心舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮」，金管會主委彭金隆（前排右四）、櫃買中心董事長簡立忠（前排右三）與總經理陳麗卿（前排右一）及獲獎中介機構於頒獎典禮合影留念。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，金管會主委彭金隆、證期局副局長黃仲豪親臨指導，頒獎表揚輔導績效優良的證券商及會計師，對中介機構扶植中小微企業成長及推動國內外優質企業加入櫃買市場表達高度肯定及感謝，並藉活動增進新上櫃公司與中介機構及櫃買中心的互動交流。

⭐2025總回顧

櫃買中心董事長簡立忠表示，今年櫃買中心業務成果相當豐碩，截至23日止，櫃買中心上櫃、興櫃、創櫃三項指標皆已超越預定目標，申請上櫃家數達42家，更是創下近九年來新高，興櫃家數連續兩年突破80家，而今年推出的「創櫃板Plus」新制，創櫃板登錄與申請輔導合計家數更是來到106家。

針對市場表現，目前櫃買市場有價證券日均值突破千億元，在全球74個WFE正會員中，股票成交值周轉率排名第二；債券月成交值排名第六，在債券ETF市場更是亞太地區排名第一。

展望未來，櫃買中心強調，不畏懼任何挑戰，將全力以赴並支持金管會今年所推動的「亞洲創新籌資平台」，以多層次資本市場為核心，優化股債雙市，並匯聚政府資源、民間資本力量及中介機構的專業服務能量，助力台灣成為「亞洲資產管理中心」。

彭金隆表示，感謝櫃買中心與在座專業的中介機構先進同時擔任「資本市場的橋梁」，也是企業與投資人的「守護者」，更是金管會推動金融與資本市場創新最倚重的關鍵力量，並期勉新上櫃公司，一起強化與落實公司治理及資訊揭露，共創健康且可信賴的市場。

他說，台灣資本市場正處於一個轉型升級的關鍵時刻，期許櫃買中心、中介機構及企業主共同攜手合作，持續壯大台灣資本市場與經濟發展動能。

櫃買中心指出，櫃買中心今年成立第31周年，已成功協助超過2,600家公開發行公司進入資本市場，今年更推出「創櫃板Plus新制」，推動今年創櫃板登錄與申請輔導家數一舉翻倍成長，成效顯著，為資本市場蓄積未來的成長動能。

為助力金管會「亞洲創新籌資平台」計畫，櫃買中心未來將以股債雙引擎特色，持續優化股票及債券相關制度，積極推動更多優良企業掛牌，促進產業創新及轉型，並協助上櫃公司提升企業價值及強化企業永續經營，提供投資人更多具發展潛力的投資標選擇，推動資本市場與產業發展的良性循環。

櫃買中心 資本市場 創櫃板

延伸閱讀

新光人壽落實普惠金融支持公共建設 獲金管會保險競賽四項大獎

獨／金管會主秘人選 檢查局副局長尚光琪呼聲高...相關人事案近期發布

金管會主委看金融業今年獲利 突破兆元有點吃緊

今年金融三業獲利再破兆元？金管會彭金隆：有點吃緊

相關新聞

櫃買今年掛牌數 超標

櫃買中心（Taipei Exchange）昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，金管會主...

132億 擎邦在手訂單創高

擎邦（6122）董事長洪健峰昨（23）日表示，目前在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，受到部份工程遞延影響，擎...

捷創科技上櫃 首日大漲136%

半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大...

萬旭三箭齊發 2026年看旺

萬旭（6134）昨（23）日舉行法說會，公司表示，受惠儲能工控、車用電子，以及當紅的AI高速線材三箭齊發，2026年展望...

碩禾拚營運重返成長

太陽能導電漿廠碩禾（3691）力拚營運重返成長，近年啟動「AI大轉型」計畫，逐步收成，從原先能源材料供應，全面升級為搶攻...

耀勝多元布局 看見成果

耀勝電子（3207）昨（23）日舉行法說會，董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長，受惠於AI伺服器、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。