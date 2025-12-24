快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

耀勝多元布局 看見成果

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

耀勝電子（3207）昨（23）日舉行法說會，董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長，受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，變壓器訂單出貨明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，且醫材與醫藥事業體布局逐步開花結果，攜手強生化學形成策略聯盟，成為集團中長期營運動能的關鍵引擎。

⭐2025總回顧

耀勝表示，今年前10月合併營收已達15.28億元、年增21.65％，已超越2024年全年營收15.24億元，凸顯出集團多元產品線與新事業布局開始反映在營收結構上。

耀勝變壓器事業部近年來持續優化整體接單結構，受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，變壓器訂單出貨明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，並透過中國大陸、越南產能整合，導入自動化製程，越南廠成為AI電源產品的主要量產基地；中國大陸生產基地則專注重工序、少量高難度製程，提升產能配置效率，有效支撐長期接單能力。

電子代工事業方面，耀勝朝高附加價值產品轉型，聚焦醫療電子、無人機與AI應用相關PCBA模組。耀勝已成為美國新創無人機客戶之主要電路板供應商，通過全機電路板認證並穩定量產，也切入鏡頭模組、電池模組、馬達與無線充電等關鍵零組件開發，由單一代工走向系統級整合。

隨著新世代機型2026年起陸續交樣與驗證，電子代工事業可望成為耀勝推動營收成長與產品組合升級的重要動能。

醫材與醫藥事業方面，耀勝透過旗下軒銘科技，結合強生深耕學名藥市場多年的研發、法規與通路實力，建構「醫材＋醫藥」雙引擎模式。

耀勝指出，醫材端以血糖試紙印刷與安全針筒為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品，雙方在產品開發、法規申請與市場導入有高互補性，可縮短產品上市時程，放大規模效益。

營收 醫材

延伸閱讀

FCC限制進口中國大疆等外國無人機 納國安風險列管名單

美眾院強行通過不含延長補貼健保法案 此案參院過關無望

不僅甜點外型好看，口感和口味也好優秀！必點超美「小山丘狀戚風蛋糕」

營業到半夜12點！ 台南在地老字號「南興肉圓(老店)」 皮Q豬肉內餡紮實，肉圓、肉羹麵線、綜合湯都推

相關新聞

櫃買今年掛牌數 超標

櫃買中心（Taipei Exchange）昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，金管會主...

132億 擎邦在手訂單創高

擎邦（6122）董事長洪健峰昨（23）日表示，目前在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，受到部份工程遞延影響，擎...

捷創科技上櫃 首日大漲136%

半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大...

萬旭三箭齊發 2026年看旺

萬旭（6134）昨（23）日舉行法說會，公司表示，受惠儲能工控、車用電子，以及當紅的AI高速線材三箭齊發，2026年展望...

碩禾拚營運重返成長

太陽能導電漿廠碩禾（3691）力拚營運重返成長，近年啟動「AI大轉型」計畫，逐步收成，從原先能源材料供應，全面升級為搶攻...

耀勝多元布局 看見成果

耀勝電子（3207）昨（23）日舉行法說會，董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長，受惠於AI伺服器、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。