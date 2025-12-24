大宇資孵金雞 業績熱轉

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊陳昱翔／台北報導

大宇資（6111）董事長凃俊光昨（23）日表示，旗下兩家占集團營收比重高達八成的子公司合正、光罩營運火熱；其中，合正變壓器重電產品訂單滿手，產能滿載，觀音廠明年新產能開出後，營運持續衝鋒；光罩則走出虧損陰霾，將揮軍先進封裝，帶動集團營運熱轉。

大宇資昨天召開股東臨時會，通過將公司名稱更名為「光聚晶電聯合」，凃俊光受訪時釋出相關訊息。

據悉，大宇資歷經今年下半年集團整頓期，目前旗下業務涵蓋遊戲、半導體、重電、資安、餐飲、第三方支付等，總計子公司與孫公司逾30家，集團總人數約3,600人。凃俊光期許，在合正、光罩營運帶動下，明年集團營收朝百億元邁進。

半導體與重電二大業務占大宇資總營收超過八成，分別由光罩、合正負責相關業務。凃俊光表示，光罩營運已步入正軌，估計明年有望轉虧為盈，而合正目前產能滿載、訂單滿手，加上明年觀音廠即將加入產能，營運將持續成長，二家子公司明年業績都會比今年改善、成長不少。

光罩近期董事會決議通過，因應未來產業技術發展需要，將斥資4.35億元採購設備，擬擴充14吋光罩（Photomask）生產線產能，作為先進封裝用。光罩強調，這項擴產計畫主要是強化公司技術地位，提供重要客戶充足產能。

光罩目前已和日本和南韓客戶接洽，且55奈米來自於台灣和東南亞的客戶，明年55奈米將增加不少，再加上40奈米被客戶驗證通過，對明年營運抱持樂觀態勢。法人估，台灣光罩2026年業績表現將有雙位數增長，各子公司都力拚轉盈。

大宇資今年前11月營收66.05億元，年增44.4%。凃俊光認為，明年全年營收將突破百億元。

