大東電接單看到三年後

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

線纜廠大東電（1623）將於明年1月中下旬轉上市，暫定承銷價188元，大東電董事長林志明昨（23）日表示，受惠台電強韌電網、AI資料中心建置等推升線纜需求，訂單能見度看到三年後。

大東電目前是線纜股王，林志明昨日指出，該公司目前在手訂單120億元，能見度達2028年，未來三年營收、獲利均有望維持雙位數成長。

大東電營運自2023年起快速爬升，2024年營收首度突破50億元，今年前11月營收已達59.93億元，年增19.87%，創下歷史新高。法人指出，預期大東電未來三年營運可穩定維持創高。

林志明表示，台電強韌電網計畫帶來強勁需求，計畫涵蓋分散工程、強固工程與防衛工程三大主軸，其中輸電線路全面升級，對345kV、161kV等特高壓電纜需求大增，為相關供應鏈帶來長線成長動能。

值得一提是，線纜業內僅四家為345kV特高壓台電認證合格供應商，大東電為其中一家，取得訂單上更有優勢，林志明表示，自2023年至今年前十月共拿下台電訂單14筆，總金額達154億元，奪單量為同業第一。

產品營比重方面，今年前三季營收特高壓占比營收34.7%、中高壓占比24.1%、低壓占比16.7%、橡膠占比7.7%、其他占比16.6%。大東電表示，特高壓毛利率優於其他產品，第4季特高壓產品進入入帳高峰，全年營收、獲持續挑戰新高。

針對今年銅價上漲，林志明表示，訂單皆採用成本加成法，銅價穩定上漲時，會對毛利有所貢獻，而在AI科技大力發展下，預期長期將對銅需求有迫切性，銅價前景愈小不易。

展望未來，林志明表示，除了台電強韌電網計畫，台電還有計畫外約4,000億元未執行的預算，加上AI資料中心建置、半導體用電創高等，為未來十年都帶來良好的動能，而公司因擁有多線產品，可全規格客製化訂單，具有相對優勢，預期未來接單狀況良好。

