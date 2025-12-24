晶呈看後市 審慎樂觀

晶呈科技（4768）董事長陳亞理昨（23）日表示，公司在晶圓代工、記憶體及先進封裝領域強勢，明年公司以「J39」為成長願景，拚營收大躍進、毛利率超過30%、先進製程應用產品營收突破90%，對整體營運審慎樂觀。

晶呈科技昨日舉行法人說明會，由董事長陳亞理主持。展望明年各項產品目標，晶呈科技發言人張永宏表示，明年期望特用氣體中的C4F6、F2/N2營收增加三成、TGV所有品項營收預估增加一倍、去光阻液（Stripper）營收增加五成；Transvivi display除136寸外，163寸也已接收到客戶訂單，目標營收較今年增三成。

陳亞理也強調，今年推出新產品CPO光纖束導基座，基於TGV Glass Core 與LADY製程技術，為次世代CPO提供高精度光纖對位的玻璃基座解決方案，目前已正式量產、導入客戶。2026至2029更將加速布局TGV Lady Glass Core產品線，已獲多家大客戶認證，將持續推動擴建，估計產線數量將會大幅擴張至超過120條線。

至於特殊氣體出貨進度，2025年第3季特殊氣體出貨量4,257支鋼瓶，未達9月時預估，主要是約1,000支延遲至第4季出貨。預估明年度整年度出貨會達2.5萬支。