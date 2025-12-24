福華搶非紅供應鏈商機

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

福華電子（8085）昨（23）日法說會，董事長宋成璽表示，未來將加強本業投資，圍繞編碼器與可變電阻研發新產品，並鎖定「非紅供應鏈」優勢，朝模組化發展以提供客戶完整規劃 。受惠於德國舞台燈光控制器龍頭客戶明年新產能建置完成，相關零組件出貨動能看旺，預計明年第2季起展現明顯成長力道 。

針對備受關注的碳權開發案，宋成璽指出，印尼專案目前有兩案進行中；第一案已重新委託第三方驗證機構進行實地查核，預計明年3至4月啟動；第二案已於11月送件，預計明年1月可取得專案碼 。

本業方面，宋成璽說，策略性避開紅色供應鏈激烈競爭，背光模組業務鎖定工控、車載及日本遊戲機等少量多樣的利基型市場。目前已與京東方配合，並規劃打入天等大陸面板龍頭 。

福華第3季營收1.62億元，季減1.8%、年減4.8%。單季營業虧損2,770萬元，但在大同現金股利與匯兌收益等業外挹注7,265萬元下，單季每股純益0.32元 。

董事長

