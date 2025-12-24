微笑元素26日登創櫃板

櫃買中心創櫃板再添生力軍，微笑元素（7697）將於26日登錄創櫃板。根據官網顯示，該公司自2008年初起，運用數位行銷、設計開發、整合在地廠商，服務全球超過20個國家並包含上百個品牌。

微笑元素創意概念公司產業類別為綠能環保，業務重點是將電動科技融入傳統機械結構，使自行車用途區分為成為工作好夥伴「For Work、增進家庭感情重要角色「For Famil」、具備腳踏車功能的生活載具「For Life」及量身訂做的產品「For Self」，以滿足各式各樣使用風格消費者。

微笑元素2013年自創「SEic／SEic單車工廠」品牌，致力提供高品質的經典單車及多樣化個性零配件，透過結合異材質零件及專利車架的設計增加整車質感與風格，讓消費者可客製化打造個性化車款，且已取得10項專利及26項商標權。