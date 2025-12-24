快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

微笑元素26日登創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心創櫃板再添生力軍，微笑元素（7697）將於26日登錄創櫃板。根據官網顯示，該公司自2008年初起，運用數位行銷、設計開發、整合在地廠商，服務全球超過20個國家並包含上百個品牌。

⭐2025總回顧

微笑元素創意概念公司產業類別為綠能環保，業務重點是將電動科技融入傳統機械結構，使自行車用途區分為成為工作好夥伴「For Work、增進家庭感情重要角色「For Famil」、具備腳踏車功能的生活載具「For Life」及量身訂做的產品「For Self」，以滿足各式各樣使用風格消費者。

微笑元素2013年自創「SEic／SEic單車工廠」品牌，致力提供高品質的經典單車及多樣化個性零配件，透過結合異材質零件及專利車架的設計增加整車質感與風格，讓消費者可客製化打造個性化車款，且已取得10項專利及26項商標權。

單車 創櫃板 設計

延伸閱讀

格外農品明登創櫃板

永續債發行額衝2,096億

北市公車撞死腳踏車騎士 公運處說話了

櫃買淨零有成 奪永續獎

相關新聞

櫃買今年掛牌數 超標

櫃買中心（Taipei Exchange）昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，金管會主...

132億 擎邦在手訂單創高

擎邦（6122）董事長洪健峰昨（23）日表示，目前在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，受到部份工程遞延影響，擎...

捷創科技上櫃 首日大漲136%

半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大...

萬旭三箭齊發 2026年看旺

萬旭（6134）昨（23）日舉行法說會，公司表示，受惠儲能工控、車用電子，以及當紅的AI高速線材三箭齊發，2026年展望...

碩禾拚營運重返成長

太陽能導電漿廠碩禾（3691）力拚營運重返成長，近年啟動「AI大轉型」計畫，逐步收成，從原先能源材料供應，全面升級為搶攻...

耀勝多元布局 看見成果

耀勝電子（3207）昨（23）日舉行法說會，董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長，受惠於AI伺服器、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。