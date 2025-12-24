快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

智崴越南奪單 挹注獲利

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

智崴（5263）拿下新訂單，昨（23）日宣布與越南企業簽訂三套體感模擬遊樂設備合約，將貢獻公司未來營收、獲利。展望後市，智崴多座飛行劇院與體感設備將於明、後年陸續在中東、亞洲與中南美洲開幕啟用，為2026年營運貢獻新動能。

⭐2025總回顧

智崴拓展全球體感模擬遊樂設備版圖，上個月宣布將在巴西聖保羅主題樂園Cacau Park打造南美洲首座飛行劇院，該樂園將是拉丁美洲最大的主題樂園，預計2026年開幕。

這是智崴首次將飛行劇院技術引入南美市場。智崴在拉丁美洲打造的飛行劇院也受到遊客肯定，今年5月於墨西哥阿茲特蘭城市樂園（Aztlán Parque Urbano）開幕的「Vuela Mexico Por El Mundo」飛行劇院，啟用以來已成為樂園內最受歡迎的體驗項目之一。

展望後市，智崴多座飛行劇院與體感設備將於明、後年在中東、亞洲與中南美洲開幕啟用，展現以技術實力與內容創新並進的全球布局，並持續深化與國際頂尖IP的合作，提供軟硬體整合與內容授權的完整解決方案，拓展沉浸式娛樂的多元版圖。

智崴11月營收1.45億元，月增2.77%、年減10.5%，為11個月新高；累計今年前三季營收12.02億元，年減0.17%；前三季稅後虧損2.05億元，每股虧損2.97元。

智崴 營收 中東

延伸閱讀

突破大陸基礎建設霸權 西門子拿下越南首條高鐵合約

投資人擔心AI泡沫 台韓股市成外資提款機

中越再蓋跨境鐵路 可從雲南直通海防

張文恐攻後PO文「下個地點是高雄車站」 男大生落網發文原因曝光

相關新聞

櫃買今年掛牌數 超標

櫃買中心（Taipei Exchange）昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，金管會主...

132億 擎邦在手訂單創高

擎邦（6122）董事長洪健峰昨（23）日表示，目前在手訂單總金額逾132.94億元，創歷史新高，受到部份工程遞延影響，擎...

捷創科技上櫃 首日大漲136%

半導體測試設備廠捷創科技（7810）昨（23）日以承銷價格每股85元掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。終場大...

萬旭三箭齊發 2026年看旺

萬旭（6134）昨（23）日舉行法說會，公司表示，受惠儲能工控、車用電子，以及當紅的AI高速線材三箭齊發，2026年展望...

碩禾拚營運重返成長

太陽能導電漿廠碩禾（3691）力拚營運重返成長，近年啟動「AI大轉型」計畫，逐步收成，從原先能源材料供應，全面升級為搶攻...

耀勝多元布局 看見成果

耀勝電子（3207）昨（23）日舉行法說會，董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長，受惠於AI伺服器、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。