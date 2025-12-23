福邦證法說會／可配息逾1元且無負債經營 董座喊股價委屈
福邦證券（6026）董事長黃炳鈞23日指出，截至11月底，福邦證自結今年每股稅後純益（EPS）1.56元，每股淨值15.3元，2026年現金股利有配發1元以上實力，且採無負債經營，從殖利率或股價淨值比來看，目前股價有低估之嫌。
福邦證券今日舉行法說會，黃炳鈞說，福邦證主要三大核心業務，除承銷、股代（含承銷募資、股務代理、財務顧問），及資產管理（含自營+債券、創投+私募基金投資、投顧+研究）外，還有ECM（含法人業務發展、配售渠道建立、資產管理客戶）。
黃炳鈞表示，福邦證除本業穩健，無負債經營外，福邦證券投顧、福邦創業投資、福邦創業投資管理顧問等轉投資事業，也都表現不錯，例如間接持股23.51%的倍利生技創投，已於12月9日登錄興櫃，預計2027年轉上市櫃，挹注獲利動能。
承銷業務方面，福邦證今年IPO上市、上櫃分別為三件、四件，包括振大環球（4441） 、聯友金屬-創（7610）、暉盛-創（7730）、立誠（6597）、海柏特（6884）、旅天下（6961）、達人網（7839）等，SPO主辦11件送件。黃炳鈞透露，明年IPO案維持六至七家，主要以生技、居家產業、軍工為主，SPO約10至15件。
福邦證股務代理至11月底至，服務家數達346家，服務股東人數超過700萬人，12月已簽約八件，明年代理六件移轉，以興櫃以上家數來看，排名約於國內同業前五名。
