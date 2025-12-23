大宇資更名光聚晶電聯合 董事長凃俊光：明年營收拚衝破百億

大宇資訊今天召開股東臨時會，通過更名為「光聚晶電聯合公司」，董事長凃俊光表示，今年經過整併，集團產業囊括遊戲、半導體、資安等，半導體占營收超過6成，子公司與孫公司逾30家，相比今年預估營收新台幣75至77億元，明年營收有望衝破100億元。

近年因遊戲產業變化快速，大宇資訊持續轉型，陸續出售仙劍、軒轅劍等IP後，轉投資遊戲、第三方支付、資安、餐飲、重電、半導體等事業。凃俊光今年11月宣布母公司將正名為光聚晶電聯合股份有限公司，並將「大宇資訊」名字保留成為子公司，專注遊戲研發、原創IP、玩家營運與內容敘事。

凃俊光今天表示，今年第3季因認列光罩及揚智虧損，每股虧損1.2元，不過大宇資本業沒有虧損，預期明年這2家公司將可改善虧損，其中光罩更有機會轉虧為盈。

他說，轉型整併後，遊戲營收占比將僅占3.5%。不過他認為，明年遊戲事業可能虧錢，原因在於去年中國大陸推出單機遊戲「黑神話：悟空」帶動中國遊戲產業轉向單機（以一次性購買為主）與3A（高製作成本與高品質規格的大型遊戲）開發，使許多單機遊戲將集中明年上市。

他指出，另一方面手遊市場已是大廠天下，若要開發全新手遊，頗具難度，從設計到製作完成需24個月，加上市場數據測試，整體開發約36個月。相較之下單機遊戲變現快，投入金額較少，而中國大陸也提供政策補助，吸引業者投入，明年將是「單機遊戲大混戰」時代。