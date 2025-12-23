耀勝集團多引擎營運轉型啟航 攜手強生打造醫材/醫藥新成長曲線

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耀勝攜手強生形成策略聯盟，積極布局醫材與醫藥領域，開創全新成長曲線。圖右三為耀勝集團董事長暨強生總經理蘇浩熙。圖／耀勝提供
耀勝攜手強生形成策略聯盟，積極布局醫材與醫藥領域，開創全新成長曲線。圖右三為耀勝集團董事長暨強生總經理蘇浩熙。圖／耀勝提供

耀勝（3207）近年來積極落實多元產業領域佈局，隨著 AI、半導體與醫療產業需求同步升溫，耀勝已正式邁入多元事業並進的成長階段，可謂多引擎營運轉型正式啟航！耀勝集團董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長外，醫材與醫藥事業體的布局已逐步開花結果，攜手強生化學製藥廠股份有限公司（簡稱強生，股票代號4747）形成策略聯盟，成為集團中長期營運動能的關鍵引擎之一。

耀勝表示，從累計2025年前10月合併營收已達新台幣15.28億元、年增 21.65％，不僅超越 2024年全年度營收15.24億元表現，也凸顯集團多元產品線與新事業布局已開始反映於營收結構。從五大事業營收比重來看，變壓器58.5％、電子代工17.6％、醫材/醫藥20.9％、焊接材料2.6％、半導體測試耗材0.4％，其中，變壓器為奠定公司營運規模放大的主要來源，而電子代工、醫材/醫藥則為業績成長主要推手，兩大事業前10月營收皆超越去年度全年之表現，集團近年持續優化產品組合、降低低毛利業務比重，並加速高附加價值產品與新市場滲透，營運體質明顯改善，有望為未來營運翻轉呈正向成長動能。

耀勝核心變壓器事業部，近年來持續優化整體接單結構，受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，旗下變壓器訂單出貨已明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，並透過中國、越南產能整合、導入自動化製程，創造越南廠成為AI電源產品的主要量產基地，有助單一產品線效率提升達50%至60%。

電子代工事業方面，耀勝持續朝高附加價值產品轉型，聚焦醫療電子、無人機與AI應用相關PCBA 模組，目前耀勝已成為美國新創無人機客戶之主要電路板供應商，不僅通過全機電路板認證並穩定量產，亦同步切入鏡頭模組、電池模組、馬達與無線充電等關鍵零組件開發，逐步由單一代工走向系統級整合，隨著新世代機型於2026年起陸續交樣與驗證，電子代工事業可望成為耀勝推動營收成長與產品組合升級的重要動能之一。

除變壓器、電子代工事業外，在醫材與醫藥事業方面，耀勝透過旗下軒銘科技，結合強生深耕學名藥市場多年的研發、法規與通路實力，正式建構「醫材＋醫藥」雙引擎模式。

耀勝指出，醫材端以血糖試紙印刷與安全針筒為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品，雙方在產品開發、法規申請與市場導入上具高度互補性，可有效縮短產品上市時程，放大規模效益。

