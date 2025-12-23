耀勝法說會／轉型高附加價值有成 切入醫療電子、無人機與 AI PCBA

耀勝電子（3207）23日舉行法說會，董事長蘇浩熙表示，除核心變壓器與電子代工事業等穩健成長外，再加上受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，旗下變壓器訂單出貨已明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，以及醫材與醫藥事業體的布局已逐步開花結果，攜手強生化學（4747）形成策略聯盟，成為集團中長期營運動能的關鍵引擎之一。

耀勝表示，從累計2025年前10月合併營收已達新台幣15.28億元、年增 21.65％，不僅超越 2024年全年度營收15.24億元表現，也凸顯集團多元產品線與新事業布局已開始反映於營收結構。

耀勝核心之變壓器事業部，近年來持續優化整體接單結構，受惠於AI伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，旗下變壓器訂單出貨已明顯轉向3.2kW至6kW以上高階磁性元件，並透過中國大陸、越南產能整合、導入自動化製程，創造越南廠成為AI電源產品的主要量產基地，有助單一產品線效率提升達50%至60%，另外，中國大陸區生產基地在專注於重工序、少量高難度製程，提升產能配置效率，有效支撐長期接單能力。

在電子代工事業方面，耀勝持續朝高附加價值產品轉型，聚焦醫療電子、無人機與AI應用相關PCBA 模組，目前耀勝已成為美國新創無人機客戶之主要電路板供應商，不僅通過全機電路板認證並穩定量產，亦同步切入鏡頭模組、電池模組、馬達與無線充電等關鍵零組件開發，逐步由單一代工走向系統級整合，隨著新世代機型於2026年起陸續交樣與驗證，電子代工事業可望成為耀勝推動營收成長與產品組合升級的重要動能之一。

除了變壓器、電子代工事業外，在醫材與醫藥事業方面，耀勝透過旗下軒銘科技，結合強生深耕學名藥市場多年的研發、法規與通路實力，正式建構「醫材＋醫藥」雙引擎模式。耀勝指出，醫材端以血糖試紙印刷與安全針筒為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品，雙方在產品開發、法規申請與市場導入上具高度互補性，可有效縮短產品上市時程，放大規模效益。