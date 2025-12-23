湧德法說會／光通訊產品倍增 占比將達兩位數以上、帶毛利率同步上揚

湧德（3689）23日舉行法說會，發言人李永銘表示，400G、800G與1.6T等光通訊產品持續出貨，今年占營收比重5%以下，明年可望站上兩位數以上，除了帶動營收成長之外，也可望推升毛利率上揚，樂觀2026年業績展望，並以2025年成長幅度為目標。

湧德今年前11個月營收55.27億元，年增17.54%。湧德第3季產品應用占營收比重，分別為PC占20%、消費性電子9%、網通53%、其他18%。

針對光通訊產品開發進度，他說，包括400G、800G、與1.6T等產品都有實際出貨，陸續發生，至於800G或是1.6T等產品比重則要看客戶需求，以滿足客戶需求為目標，明年會在這塊取得更多客戶訂單與成長。至於線材方面，包括一般消費性產品線材，單晶片的主動式電纜（AEC）等都有，與連接線大廠貿聯（3665）是出貨相同的產品，接下來光通訊產品將是出貨主力。

他指出，湧德持續以RJ-45連接器為基礎，擴大2.5G、5G與10G以上高速網通產品布局。若以合併營收計算，目前2.5G以上產品占比約20%至30%，主要因其他產品線同步成長使分母放大；若以年初基準觀察，高速產品實際占比已達35%以上。該公司目標在AI應用持續擴散下，2026年高速網通產品占比將在30%以上。

產能方面，他說，目前整體稼動率約70%，中國大陸四川仍為主力生產基地，東莞聚焦光通訊與新產品示範線，越南廠已於今年正式啟用。現有產能足以因應2026年需求，暫無新增RJ-45連接器產能計畫，資本支出高峰已於2024年至2025年完成，後續將回到2022年至2023年的常態水準。

另外，湧德已完成投資中國大陸浙江榆陽電⼦，預計12月起併入合併報表，主要布局商用照明系統，未來將獨立分類揭露。看好榆陽電⼦產值高於既有業務，毛利結構接近本業，隨著併購效益逐步發酵，將為2026年營運提供新的成長動能。

針對銅價上漲是否造成壓力，他說，並不會造成壓力，因為該公司是自動化生產，並採用豐田式管理，良率與效率都在提升，對原材料價格波動，有因應空間。