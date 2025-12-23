萬旭法說會／儲能、車用與AI三箭齊發 明年展望樂觀

萬旭（6134）23日舉行法說會，由於高毛利的儲能工控與車用電子產品占營收比重約七成，成功降低消費性電子產品的影響，加上攜手母公司萬泰科（6190）切入AI高速線材，三箭齊發之下，對2026年業績展望樂觀，持續以兩位數以上成長。

萬旭今年前11個月營收17.22億元，年增21.23%，可以看出，今年營收有機會成長兩成以上，法人預期，2026年業績可望維持2025年的成長步伐。

萬旭今年前三季產品營收比重，分別為儲能工控占41%、車用電子29%、視訊安控10%、醫療產品7%、其他13%，毛利率以醫療產品36%最高，視訊產品30%，儲能工控24%。

針對2026年展望，萬旭協理杜志浩表示，帶動明年業績成長主力產品，仍是儲能工控與車用電子。其中，萬旭2025年的儲能營收成長將超過50%，超越預期，預期整體儲能市場年複合成長率超過30%。該公司強調，儲能產品涵蓋戶儲、商儲及行動儲能櫃等，今年第4季因為澳洲儲能政策推進，儲能產品出貨力道仍強。

至於在電動車方面，萬旭今年電動車營收預估成長22%，預估整體市場的年複合成長率將超過22%。車載產品除原本供貨的歐系大廠電動車訂單穩定成長外，大陸電動車熱管理系統訂單也有所斬獲，整體車載產品前三季營收占比將近30%。

在AI高速線方面，他說，已經與母公司萬泰科合作，包括高速線與AI伺服器線材，都有加工生產，已經接觸到國內系統廠的客戶，白牌伺服器產品等都有在進行。

產能方面，萬旭目前中國大陸與非中國的產能比重，今年是七成與三成，明年也是，對明年營收展望樂觀。萬旭在非中國區生產基地，除了越南廠外，今年更啟動泰國子公司作為東南亞另一個生產據點，用以增加地緣政治競爭力，目前泰國子公司已有小量生產。美國子公司以當地技術開發、當地製造快速供貨優勢，在美國新創市場開發有一定成績，配合主力客戶需求，預計在美中開拓新據點。

至於毛利率展望，隨著明年營收上升，單位成本下降，可以維持具有競爭力的毛利率。