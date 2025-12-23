法人點讚 看好華電網獲利高速成長

系統整合廠商華電網（6163）23日股價再創新高，開盤一番震盪過後，股價便直攻漲停，漲停價格56.9元，上漲5.1元，漲幅9.85元，直至終盤仍高掛26,888張的買盤，十分強勢。 法人指出，華電網近年積極籌備系統整合能力，成為整合統包商增強競爭力，終於在今年開花結果，法人預估明年將擺脫損平困境，獲利有望大幅成長。

法人表示，政府近年積極朝向強化國家資安基礎建設及資通電防護發展，長線目標明確，預算金額將持續提升，華電網的標案金額將有機會逐年成長，而過往華電網獲利遲遲沒有起色的原因便在於無法達到經濟規模，如今在政府提高預算及公司成功轉型整合統包商的情況下，法人看好其獲利將會快速成長。

公司也於19日的法說會上表示，今年的標案金額並非偶然，接下來仍有許多大型標案即將開標，公司將會積極爭取。同時公司也正在評估是否要切入無人機領域，透過自身累積多年的資通訊整合能力，成為無人機製造商與國防單位連接的橋樑，進行軟硬結合，讓無人機能夠發揮最大的效用。