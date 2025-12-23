台鎔科技送件證交所拚上市 今年第28家國內企業

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣證券市場迎來環保產業新兵，台鎔科技（6947）於23日正式向臺灣證券交易所遞交股票上市申請案，為今年第28家申請上市的國內企業。

台鎔科技材料股份有限公司實收資本額約9.43億元，公司負責人為董事長陳麗麗、總經理張德鈞，核心業務高度集中於綠色能源與循環經濟，主要產品涵蓋事業及一般廢棄物的焚化與物理處理、再生溶劑銷售以及售電收入。

根據最新財務數據顯示，台鎔科技營運表現穩健，去年營收達8.06億元，稅前淨利1.44億元，每股稅後純益（EPS）0.97元。在市場結構方面，台鎔科技耕本土、內銷比重達100％。

在股權結構部分，大股東基進投資有限公司持有21.61％股權，全體董事持股比例則約為8.95％。

科技 董事長

