台鎔科技送件證交所拚上市 今年第28家國內企業
台灣證券市場迎來環保產業新兵，台鎔科技（6947）於23日正式向臺灣證券交易所遞交股票上市申請案，為今年第28家申請上市的國內企業。
⭐2025總回顧
台鎔科技材料股份有限公司實收資本額約9.43億元，公司負責人為董事長陳麗麗、總經理張德鈞，核心業務高度集中於綠色能源與循環經濟，主要產品涵蓋事業及一般廢棄物的焚化與物理處理、再生溶劑銷售以及售電收入。
根據最新財務數據顯示，台鎔科技營運表現穩健，去年營收達8.06億元，稅前淨利1.44億元，每股稅後純益（EPS）0.97元。在市場結構方面，台鎔科技耕本土、內銷比重達100％。
在股權結構部分，大股東基進投資有限公司持有21.61％股權，全體董事持股比例則約為8.95％。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言