捷創科技23日掛牌上櫃 開啓蜜月行情

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
捷創科技（7810）23日以承銷價格每股85元正式掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。

近年來半導體產業從低迷中復甦，半導體測試設備需求日益成長，隨著人工智慧(AI)浪潮及高效能運算(HPC)快速發展的潮流，加上邊際運算裝置規格升級，預期2026年全球半導體市場將持續維持成長動能，作為測試設備廠最佳盟友及AI智慧工廠及智慧實驗室塑造者的捷創科技，預計2026年將持續受惠。

捷創科技以專業的工程技術團隊為核心，提供測試設備完整生命週期之裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務。研發團隊則專注於開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化的創新應用，協助客戶達成高效率的生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠商。捷創科技已成功開發出改善製程之治具及嵌入式邊際運算平台(Jtron Embedded Edge Platform)提供工廠智能化服務，協助半導體大廠客戶進行實驗室設備之通訊協定(SECS-GEM)整合，達成晶圓廠製程資訊自動擷取、自動報告、自動上傳進行製程控制決策，預期該平台將成為未來營收的新成長動能。114年在AI浪潮延燒下，除AI產業外，亦帶動物聯網(IoT)及電動車等相關領域快速發展，致該公司技術服務收入持續成長，另該公司自有產品銷售持續暢旺，114年前三季營收達到3.7億元，相較去年同期成長約23%，稅後淨利約5,800萬元，較去年同期成長約57%，EPS來到3.21元，獲利表現亮眼。

捷創科技提供客戶即時的半導體檢測設備工程技術服務，同時提供客製化整合解決方案，以滿足客戶特殊需求，長期致力於成為客戶信賴的合作夥伴，通過服務優化、技術整合及彈性解決方式，為客戶提供最佳的產品和服務價值。隨著人工智慧(AI)浪潮及高效能運算(HPC)快速發展的潮流，半導體測試設備及自動化生產之市場需求日益增加，封測產能的擴充帶動裝機需求，亦墊高未來設備校驗及維修的基期，另一方面，捷創科技自行開發的嵌入式邊際運算平台並非侷限在半導體產業內，更可適用於其他產業領域，如製藥、食品安全檢測、化學分析及應用材料等，正逐步擴大自動化解決方案的應用場域，未來捷創科技未來成長前景可期。

展望未來，隨著台灣產業面與人口結構的轉變，AI帶動資料處理需求，亦帶動半導體產業再次進入成長期，加上人口結構轉變，自動化生產需求將持續成長，進而推升智能化產品需求穩定擴大，以機器取代人工的時代即將來臨，捷創科技未來將持續深耕既有原廠客戶，並透過自行開發之嵌入式邊際運算平台積極拓展新客群及新應用領域。未來該公司計畫結合主要客戶供應鏈進行海外市場布局與推廣，藉由與設備原廠及海外合作伙伴之長期合作關係，積極掌握當地工廠與實驗室智慧自動化需求，加速海外推廣，擴大產品於全球市場之能見度與應用機會，不僅有助於擴大營收來源，更可協助產業夥伴建構高效率、智慧化之整合型自動化解決方案，進一步擴展自動化解決方案之市場廣度與公司產業影響力。

