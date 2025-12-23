捷創科技23日掛牌上櫃 開啓蜜月行情

捷創科技（7810）23日以承銷價格每股85元正式掛牌上櫃，早盤衝上201元高點，開啟蜜月行情。

近年來半導體產業從低迷中復甦，半導體測試設備需求日益成長，隨著人工智慧(AI)浪潮及高效能運算(HPC)快速發展的潮流，加上邊際運算裝置規格升級，預期2026年全球半導體市場將持續維持成長動能，作為測試設備廠最佳盟友及AI智慧工廠及智慧實驗室塑造者的捷創科技，預計2026年將持續受惠。

捷創科技以專業的工程技術團隊為核心，提供測試設備完整生命週期之裝機、移機、校驗、維修及設備延壽服務。研發團隊則專注於開發提升產能的客製化產品，以及導入智慧自動化的創新應用，協助客戶達成高效率的生產目標。目前服務範圍遍及國內、亞洲及歐美地區，客戶群涵蓋IC設計、晶圓製造與封測廠商。捷創科技已成功開發出改善製程之治具及嵌入式邊際運算平台(Jtron Embedded Edge Platform)提供工廠智能化服務，協助半導體大廠客戶進行實驗室設備之通訊協定(SECS-GEM)整合，達成晶圓廠製程資訊自動擷取、自動報告、自動上傳進行製程控制決策，預期該平台將成為未來營收的新成長動能。114年在AI浪潮延燒下，除AI產業外，亦帶動物聯網(IoT)及電動車等相關領域快速發展，致該公司技術服務收入持續成長，另該公司自有產品銷售持續暢旺，114年前三季營收達到3.7億元，相較去年同期成長約23%，稅後淨利約5,800萬元，較去年同期成長約57%，EPS來到3.21元，獲利表現亮眼。

捷創科技提供客戶即時的半導體檢測設備工程技術服務，同時提供客製化整合解決方案，以滿足客戶特殊需求，長期致力於成為客戶信賴的合作夥伴，通過服務優化、技術整合及彈性解決方式，為客戶提供最佳的產品和服務價值。隨著人工智慧(AI)浪潮及高效能運算(HPC)快速發展的潮流，半導體測試設備及自動化生產之市場需求日益增加，封測產能的擴充帶動裝機需求，亦墊高未來設備校驗及維修的基期，另一方面，捷創科技自行開發的嵌入式邊際運算平台並非侷限在半導體產業內，更可適用於其他產業領域，如製藥、食品安全檢測、化學分析及應用材料等，正逐步擴大自動化解決方案的應用場域，未來捷創科技未來成長前景可期。