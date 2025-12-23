新股紅包賺起來 捷創科技掛牌首日蜜月夯 抽中1張大賺逾1張

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
捷創科技董事長兼總經理林益民。記者李珣瑛／攝影
捷創科技董事長兼總經理林益民。記者李珣瑛／攝影

趕上年前掛牌潮，半導體測試設備工程技術服務廠商捷創科技（7810）23日掛牌上櫃，每股承銷價85元，早盤以168元開出，上漲83元，盤中再拉升至196.5元，中籤的投資人若賣出，可獲利11.15萬元，報酬率131.17%， 抽中1張大賺逾1張；另1檔同步掛牌上櫃的漢達（6620）也同樣展開蜜月行情。

捷創科技公開申購承銷張數僅405張，中籤率0.14%，23日一開盤就以168元開出，股價開高後再拉高至196.5元，上漲111.5元，漲幅131.17%，抽中1張可賺1張多，盤中漲幅逾100%， 蜜月行情搶眼。

捷創科技長期深耕半導體領域，主要業務涵蓋半導體測試設備整合服務及智慧自動化解決方案，自2012年起陸續取得各國際半導體設備原廠認證，客戶多以國外半導體測試設備大廠為主，包括愛德萬（Advantest）、是德科技（Keysight）、安捷倫（Agilent）、愛普生（Seiko Epson）等，同時與國內晶圓製造、封裝、測試等半導體大廠維持長期合作關係。

捷創科技主要為業務測試設備工程服務、自有自動化產品，預估今年營收比重分別達75%、25%，營收來源主要來自5家半導體設備原廠，占比60%，晶圓製造廠占比23%、封測廠7%、IC設計公司5%、其他5%。

捷創科技累計今年前11月營收4.94億元，年增31.26%；法人預估，第4季受惠自有產品大量出貨，推升營收大幅成長，加上產品組合優化，毛利率有機會較前3季的48.85%更好。

漢達也在23日以每股84.3元掛牌上櫃，早盤以91.8元開出，同樣展開蜜月行情，盤中漲幅逾7%。

