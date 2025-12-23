基亞新藥 將賣向日本

快訊

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

基亞（3176）昨（22）日表示，集團將朝向檢測、預防、治療三大板塊布局。至於旗下兩大新藥進度，台日合作開發的溶瘤病毒OBP-301，力拚明年在日本上市；自主開發的Magicell-NK細胞，則有兩個臨床一期項目進行中。

基亞昨日召開法人說明會，由營運管理部副總江雅鈴主持。

江雅鈴表示，公司持續以集團布局的方向規劃營運，子公司除了高端與溫士頓外，原本專注於檢測的澳洲公司TBG Diagnostic Limited（TBG），於今年10月更名為Medic Vision AI (MVA)，將營運內容加入眼科創新藥物與檢測，並應用基因治療和AI技術開發新產品。

至於新藥開發進度，江雅鈴表示，台日合作開發的溶瘤病毒OBP-301，已於本月向日本PMDA提出製造與上市批准之申請（NDA），適應症為食道癌，預計半年內得知審查結果，如獲通過，將可於明年上市。

對於細胞治療的商業化策略，基亞說明，未來朝新藥開發方向前進，今年起採取專業分工策略，基亞專注於臨床的新藥開發；生產部分，未來將由透過策略聯盟，由合作夥伴運營。

新藥開發能取得完整臨床數據，有利開發海外市場；自體Magicell-NK臨床試驗已授權印度廠商，即是一例。

新藥開發

