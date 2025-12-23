寶雅2026年資本支出11億

美妝、消費連鎖通路寶雅（5904）昨（22）日召開法說會，財務長沈鴻猷表示，明年資本支出規模預計與今年相近，約11億元，資金主要用於既有門市優化與新店擴展，作為支撐未來800店規模的重要基礎。

沈鴻猷表示，因應門市體驗升級與中長期展店布局，該公司2026年將持續推動門市改裝計畫，年度改裝目標維持約25至26家。

沈鴻猷指出，寶雅近年針對開店三至六年的門市進行優化改裝，2025年已完成26家，其中多數導入「美妝店」，透過陳列、動線與體驗調整，成功帶動同店業績成長。未來改裝策略將持續推進，除了增進店舖效率也可望提升消費者黏著度，強化品牌形象和競爭優勢。

在物流布局方面，為支援中長期800家門市的展店規劃，寶雅持續強化物流基礎建設。除既有北部與南部物流中心外，2024年已成功啟用中部物流中心。