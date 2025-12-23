威聯通上櫃首日漲23%

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

前興櫃股后、NAS大廠威聯通（7805）昨（22）日以每股558元轉上櫃，早盤一度大漲攻上730元，終場收690元，上漲132元，漲幅23.65%，啟動新股掛牌蜜月行情。

威聯通為全球知名NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。受惠於AI時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用NAS滲透率擴大，公司營運持續穩健成長。

威聯通前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。該公司近三年營運穩健成長，主要受惠企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望後市，威聯通指出，依據過去幾年經驗，NAS產業每年年複合成長率（CAGR）約10%至15%，2026年預估在沒匯率干擾下，成長10%至20%可期。

