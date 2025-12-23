光環談展望 審慎樂觀

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北報導

光環（3234）矽光子、共同光學封裝（CPO）布局同步傳出捷報，矽光子領域將以連續波雷射（CW Laser）代工衝高出貨動能，並接獲矽光模組委託設計（NRE）案；CPO則將衝刺關鍵光學元件設計及整合服務。展望後市，光環對明年上半年營運持續改善審慎樂觀。

光環昨（22）日召開法說會，並對未來光通訊市場釋出正面訊號。公司表示，目前AI市場需求正帶領所有廠商前進，AI資料中心更驅動光通訊市場進入爆發期，目前光環正以CW Laser代工切入AI伺服器商機，該公司的產能將是光通訊領域中，不可或缺的一環。

光環表示，今年代工營收占比約19％，預期明年相關比重持續提升，並且會在矽光子市場以CW Laser代工為主要布局，同時還可望以NRE案開發矽光子模組，對未來AI市場相關光通訊需求正向看待。

