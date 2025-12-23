華星光雙多 業績衝高 AI 伺服器光通訊商機加持 出貨大爆發

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北報導
光通訊大廠華星光（4979）強攻AI伺服器光纖升級商機報捷，旗下連續波雷射（CW Laser）現階段出貨呈現年增四倍飆速增長，預期明年出貨將持續倍增，並已成功卡位共同光學封裝（CPO）的外置光源（ELS）供應鏈，助益2026年整體業績再衝高。

華星光昨（22）日舉辦法說會，釋出以上訊息。公司並透露，目前客戶群已擴展至三家大型雲端服務大廠（CSP），400G與800G的ZR產品多為獨家代工，市占率預估超過50％，降低過往單一客戶為主的風險。

華星光預期，2026年800G產品將超越400G產品，成為市場主流，1.6T產品也將開始小量出貨，看好明、後年400G及800G產品出貨都將倍數成長，整個CPO市場年複合成長率將達137％，成長潛力巨大。

華星光在AI伺服器供應鏈中，以CW Laser產品線為主要出貨產品，今年CW Laser出貨量已較去年成長四倍，明年產能持續倍數成長，月產能從150萬片提升到三、四百萬片，晶圓尺寸也將移轉到3吋及4吋規格，代表產出量能將持續擴大。

CPO產品布局方面，華星光預計，隨著AI伺服器需求推動，整體CPO市場持續向好，該公司CPO布局鎖定ELS產品及高精準的光纖Fiber Attach製程。

從業績面來看，華星光前三季平均毛利率20.3％，年成長1.5個百分點；稅後純益5.25億元，年增37.8％，創近十年來同期新高，每股純益3.73元；11月合併營收4.15億元，創單月新高，月增30.3％，年增13.1％；前11月合併營收39.64億元，年增27.9％，刷新歷史同期高峰。

法人預期，華星光受惠AI伺服器光通訊規格商機，2025年業績有機會改寫新高，明年在新產能到位推動下，營運有望再締新猷。華星光昨天股價漲23元、收265元。

