擷發拚AI 進駐亞灣區

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務與AI軟體設計方案供應商擷發科技（7796）昨（22）日宣布，進駐高雄亞洲新灣區，成立高雄研發中心。

擷發董事長楊健盟昨日出席由高雄市政府主辦的亞灣計畫啟動活動，他表示，AI發展已進入從技術驗證走向實際營運的關鍵階段，競爭焦點不再只是模型與算力表現，而在於系統是否能長期穩定運行，並融入企業日常流程。

他說，擷發選擇在高雄設立研發中心，正是希望貼近產業的第一線，讓AI軟體設計平台成為企業可長期使用、持續創造價值的核心工具。

擷發高雄研發中心規劃空間超過300坪，內建AI機房、應用實驗室與場域驗證空間，定位為「連結技術與應用」的實作基地。

擷發強調，未來將持續強化跨平台軟硬體整合能力，確保AI軟體設計平台能穩定運行於不同設備與運算架構。藉由在亞灣累積可複製的場域經驗與工程能力，未來將穩健拓展具延續性的技術服務模式。

擷發昨天股價漲0.22元、收91元。

高雄市 AI 設計

