矽科宏晟申購 凍資358億

矽科宏晟（6725）將於12月30日以188元掛牌上櫃，競價拍賣底價為160.68元，合格投標量1萬5,886張，超額競拍倍數達5.3倍，最終得標加權平均價格為216.15元。證交所統計，總合格件數達19萬398件，中籤率僅約0.4%，合計凍結市場資金約358億元。

矽科宏晟為日本關東化學與宏晟合資成立，專注高科技產業製程廠務系統整合工程與化學品供應系統設備，為國內少數具備半導體先進製程與先進封裝實績的廠商，已打入台系晶圓大廠廠務工程供應鏈，參與台系晶圓大廠日本熊本廠專案。隨全球半導體供應鏈在地化趨勢延續，積極與半導體關鍵設備商建立長期戰略合作，加速進軍海外半導體案場。

矽科宏晟累計今年前11月營收34.57億元，年增21.4%。隨著2奈米以下先進製程與先進封裝需求放量，以及海外布局逐步發酵，接單能見度高，營運成長可期。