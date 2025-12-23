快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

泰谷（3339）昨（22）日舉行法說會，公司表示，全力衝刺半導體轉型，今年為轉型關鍵年，看好明年半導體事業群營收有望超越傳統光學事業群。展望未來，將持續優化產品結構，力求儘快轉虧為盈。

泰谷表示，目前公司營收結構已經轉變。今年前三季半導體部門已顯著貢獻營收，主要來自於子公司泰士科技與正誠之檢測業務。看好明年半導體事業群營收占比持續提升，有望高過於本業，轉型布局策略已展現成效。

至於矽光子布局方面，泰谷指出，已掌握部分關鍵技術，並積極研發雷射二極體（LD）樣品，作為光通訊光源段的核心組件。看好未來光傳輸技術集成化趨勢，已加入矽光子聯盟，透過SEMI媒合國際大廠需求，目標鎖定單價與毛利較高的客製化產品。

泰谷規劃未來投入較大的資本支出以添購設備，重點布局矽光子相關產品。並隨設備到位與驗證程序推進，相關新產品預計明年下半年起逐步小批量產出貨。

半導體 營收 布局

