泰谷衝刺半導體轉型
泰谷（3339）昨（22）日舉行法說會，公司表示，全力衝刺半導體轉型，今年為轉型關鍵年，看好明年半導體事業群營收有望超越傳統光學事業群。展望未來，將持續優化產品結構，力求儘快轉虧為盈。
泰谷表示，目前公司營收結構已經轉變。今年前三季半導體部門已顯著貢獻營收，主要來自於子公司泰士科技與正誠之檢測業務。看好明年半導體事業群營收占比持續提升，有望高過於本業，轉型布局策略已展現成效。
至於矽光子布局方面，泰谷指出，已掌握部分關鍵技術，並積極研發雷射二極體（LD）樣品，作為光通訊光源段的核心組件。看好未來光傳輸技術集成化趨勢，已加入矽光子聯盟，透過SEMI媒合國際大廠需求，目標鎖定單價與毛利較高的客製化產品。
泰谷規劃未來投入較大的資本支出以添購設備，重點布局矽光子相關產品。並隨設備到位與驗證程序推進，相關新產品預計明年下半年起逐步小批量產出貨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言