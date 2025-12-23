網家（8044）旗下PChome 24h購物昨（22）日公布今年電子書銷售額年增三成，電子書商品占比超過八成，彩色化趨勢帶動彩色電子閱讀器年增二成。

市調機構GII通計，全球電子閱讀器市場規模約73.6億美元，預估未來五年的年複合成長率約6.3%，市場規模來到100億美元，電子書市場也持續成長。

目前全球電子閱讀器有亞馬遜推出Kindle、樂天的Kobo等，電子閱讀器大廠振曜觀察，除大型電子閱讀器廠商推出彩色新機種之外，歐、美，亞洲等獨立書店也推出自家品牌的電子閱讀器。

振曜指出，電子書閱讀器大客戶近期在全球彩色電子閱讀器市場搶下市占第一，而二線品牌客戶及歐美亞洲等獨立書店也開始出貨並擴大合作強度，電子書從小眾市場已經走向普及化。

PChome 24h購物昨天發布「2025年度電子書銷售排行榜」，PChome 24h購物電子書銷售額年增率達30%，電子書商品數量已占整體書籍類別逾八成。