傑霖2026年營收、獲利拚雙高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠傑霖科技（8102）昨（22）日以承銷價53.1元上櫃掛牌交易，盤中最高達60元，漲幅12.9％，終場收59.1元。該公司今年累計前11月合併營收為3.93億元，年減17.4％；法人估計，在新產品陸續推出下，明年有機會挑戰營收與獲利表現雙創歷史新高。

傑霖今年業績受到美國關稅政策與先前新台幣升值走勢影響，前11月合併營收年減17.4％；今年前三季每股純益1.63元。

傑霖主要耕耘影像處理系統單晶片，以及通訊系統模組等大產品線，前者業績比重約85％，目前主要應用於數位相機、生態追蹤攝影機等領域。

傑霖指出，影像處理系統單晶片中，自主研發的MAPP可程式平行處理平台提供最高2 TOPS的AI運算能力，讓影像處理與AI邊緣運算可在單一晶片中完成，因應「低功耗＋AI即時辨識」的應用需求。

傑霖規畫在主攻的中低階影像處理系統單晶片方面推出新一代產品2300系列，可望提升毛利率，預計明年下半年量產。該公司也推出新的高階IC包括6580及2580系列，其中2580系列11月開始出貨，6580系列預計明年上半年出貨，希望擴大產品線涵蓋市場範圍。

目前高階IC已獲得六家客戶、超過20個案件導入，傑霖董事長梁春林先前預估，高階IC明年占系統單晶片業績比重可能超過四成。

至於通訊系統模組方面，傑霖主要供應軍規產品，產品應用於雷達領域，隨著台灣強化國防自主的政策推進，將可持續承接相關訂單。另外，該公司也規畫將推廣至國外軍民雙用市場。

