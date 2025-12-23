安格雙引擎 迎向高毛利

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

安格（6684）昨（22）日召開法說明會，董事長羅森洲與總經理藍世旻主持。藍世旻指出，2025年是公司「成功轉型的一年」，目標擺脫過去消費性產品的低毛利競爭，轉進高毛利、高成長領域，並以雙引擎拉開未來成長曲線。

展望後市，安格成長動能聚焦兩大主軸。第一引擎立基於高速介面核心技術，應用場域從過去的消費性市場，轉向AI PC、AI伺服器與資料中心等高階平台，並以Redriver／Retimer等高速訊號鏈路產品切入，瞄準高速傳輸需求快速拉升帶來的結構性商機，力拚明年起逐步放量、貢獻營收。

第二引擎是「AI之眼（AI on Eye）」視覺平台與機器人生態布局。

安格在聯盟中扮演「神經傳導與運算」角色，主責AI演算法、加速運算與系統整合，並串連欣普羅的視覺模組、芯鼎的影像訊號處理（ISP）與Holoscan Sensor Bridge架構，以及神盾的感測器資料擷取，目標把多感測器資料以更低延遲方式送入GPU運算，降低CPU負擔與整機耗能，推進機器人應用落地。

AI 平台 機器人

