漢達明日上櫃 承銷價每股84.33元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

興櫃生技公司漢達（6620）將於明日上櫃，承銷價每股84.33元。

漢達成立於2014年，專注於「高技術門檻學名藥」與「505(b)(2)新藥」，致力開發具臨床價值之高品質藥物，以滿足未被滿足的醫療需求。

漢達表示，公司自2023年成功轉虧為盈，2025年前三季EPS為3.76元，已超越去年全年度之表現。漢達今年前三季稅後純益5.76億元。

漢達有多款藥品已在美國上市，例如首發學名藥Quetiapine XR Tablet（思覺失調症用藥）與Dexlansoprazole DR Capsule，以及505(b)(2)新藥Tascenso(多發性硬化症用藥)之挹注，2023年轉虧為盈後，目前為市場上少數有營收、有獲利且財務體質健全之生技公司。

此外，美國子公司Handa Therapeutics旗下PhyragoTM藥品於2025年10月中旬正式上市銷售，目標為提供服用dasatinib藥品且有併用制酸劑（PPI及H2RAs）需求之罹患慢性骨髓性白血病等之病患使用，加上PhyragoTM已列入美國NCCN Guideline(美國國家癌症資訊網患者指南)，醫生開立處方有所依循之情況下，將有利於PhyragoTM之市場推廣。

漢達生技以台灣研發能量與美國市場布局雙軌進行，其中多靶點癌症用藥HND-039 腎細胞癌(RCC)、肝細胞癌(HCC)、胰臟神經內分泌瘤（pNET）和分化良好的胰外神經內分泌瘤（epNET）用藥於2025年9月底向美國FDA提出藥證申請，且已獲美國FDA核准進入實質審查。該產品今年全球市場規模預估約為30億美元，預期最快明年7月取得藥證。

漢達生技 美國 市場

