光環法說會／雷射代工營收持續成長 2026上半年獲利展望樂觀

光通訊關鍵光源供應商光環（3234）22日召開法人說明會，公司表示明年CW Laser 代工的營收比重將持續提高，超越今年的水準，進而改善毛利率，再加上費用控管，公司對明年上半年的獲利保持審慎樂觀的態度。而AI算力需求將持續驅動資料中心擴建，帶動光收發模組市場成長爆發。

公司指出，在產品組合優化、效率改善及新經營團隊進駐後公司大轉型的幫助下，毛利率有了顯著提升，由 2023、2024 年的平均 4% 提升至 15%，而營收也逐漸成長，今年前三季累計營收約 5.1 億元，年增 20%，至11 月累計營收則已達 6.2 億元，相當於 2023 年全年水準。

除光通訊外，光環也積極開發智慧化感測應用，短期目標以應用在手機、掃地機器人、生物感測的領域為主，長期發展則是看好未來機器人需要具備更強的感知能力，就需要大量感測器以及配套的光通訊傳輸能力，降低其延遲。

今年前三季雖仍處於虧損狀態，但在嚴格控管費用及營收持續成長下，虧損金額正逐步收斂，目標明年上半年達成單季由虧轉盈。