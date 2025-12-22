安國法說會／ASIC轉型發酵 11月營收創高、成長動能續強

安國（8054）22日召開法說會，公司表示，由於轉型ASIC（特殊應用積體電路）設計服務之成效顯現，以11月營收來看達3.9億元，月增88.61%，年增37.32%。公司指出，11月營收受惠於ASIC晶圓量產增加，以及4奈米專案近期開始貢獻NRE（委託設計）營收，推動單月合併營收創下歷史新高。

安國進一步說，自去年底完成與星河之簡易合併，所帶來的綜效推動安國今年在ASIC設計服務上大有斬獲，營收較去年大幅成長，主要來自於持續耕耘先進製程專案，並著重於高速運算如CPU、AI及礦機晶片包含3奈米、4奈米、7奈米等指標性的專案，隨著專案進程陸續貢獻營收，預期將為業績帶來顯著成長動能。

此外，安國強調，身為Arm（安謀）Total Design Partner的設計服務領域重要成員，具備Arm CSS系列最高等級CPU平台的設計與整合能力，安國今年10月參加美國加州聖荷西舉行的2025年OCP全球高峰會，並展示最新Arm架構CPU平台CSS V3之8核心模擬平台專為AI（人工智慧）與HPC（高效能運算）伺服器設計。

安國說明，此CSS V3 CPU預計將於明年投片於台積電（2330）3奈米製程，該晶片兼顧能效與性能、且具備可擴充性及符合Arm小晶片系統架構（Chiplet System Architecture），能為全球AI及HPC伺服器市場提供靈活且具成本效益的Arm-based CSS CPU Chiplet解決方案。

展望未來，安國將持續耕耘聚焦在先進製程專案ASIC設計服務，正向看待將隨著各個專案進度達到各階段里程碑後陸續轉列為營收，加上新客戶專案陸續展開，未來營收成長將大有可期。