華星光法說會／2026年800G 成為主流1.6T開始出貨
光模組IDM廠華星光（4979）22日舉辦法說會，公司指出2026年800G產品將超越400G產品，成為市場主流，同時1.6T產品將開始小量出貨，並預計明後兩年400G及800G產品都將倍數成長，整個CPO市場的年複合成長率將達到137%，成長潛力巨大。
華星光表示，公司具備從磊晶到模組測試的一條龍垂直整合能力，能夠根據客戶的需求提供最適當的服務，今年CW Laser出貨量已較去年成長四倍，而明年預計產能將會持續擴增，從1.5KK(千片晶圓)成長到3-4KK，並且製程將逐步往3吋及4吋晶圓轉移。
而客戶的部分，公司也傳來好消息，目前客戶群已擴展至3家大型CSP廠，並且400G與800G的ZR產品多為獨家代工，市占率預估超過50%。
華星光前三季累計營收32.3億元，年增34.3%，毛利率20.25%，稅後純益5.25億元，年增37.8%，每股純益3.73 元
