威聯通上櫃首日大漲逾兩成 開啟蜜月行情

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
威聯通22日正式掛牌上櫃，威聯通董事長張明智（左）。威聯通／提供
威聯通22日正式掛牌上櫃，威聯通董事長張明智（左）。威聯通／提供

NAS大廠威聯通（7805）22日以承銷價格每股558元正式掛牌上櫃，早盤一度大漲至730元，終場漲幅收斂，股價收在690元，上漲132元、漲幅23.65%，正式開啟蜜月行情。

威聯通為全球知名NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。受惠於AI時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用NAS滲透率擴大，公司營運持續穩健成長。

威聯通今年前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。該公司近三年營運穩健成長，主要受惠企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

展望後市，威聯通指出，依據過去幾年經驗，NAS產業每年年複合成長率（CAGR）約10-15%，2026年預計在沒有匯率干擾因素下，NAS產業成長10-20%可以期待，加上威聯通增加新產品線Scale-out儲存方案，今年預計將有醫療、金融等新專案，有望帶動明年營運。

此外，針對記憶體漲價缺貨影響，威聯通回應，公司已提早備貨DDR4，短期間貨源夠用，威聯通也加速將使用DDR4的產品改為DDR5。至於記憶體漲價的新增成本，威聯通可透過漲價反映。

