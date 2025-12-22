傑霖以承銷價53.1元上櫃掛牌

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
傑霖董事長梁春林。記者鐘惠玲/攝影
IC設計廠傑霖科技（8102）於22日以承銷價53.1元上櫃掛牌交易，早盤最高達59.1元。

傑霖董事長梁春林表示，公司以自主研發的多核心平行處理器 MAPP 平台為核心，將影像處理與AI邊緣運算整合於單一晶片架構，支援AI神經網路推論，可精準對應行車、居家安防與智慧相機市場對「低功耗＋AI即時辨識」的高需求。

除了影像AI，傑霖也同步進軍高附加價值的「通訊 AI」領域，該公司開發的高速通訊模組整合Xilinx Zynq UltraScale+FPGA與高速光纖介面，並加入高效邊緣運算加速引擎，可進行多重RF訊號融合與智慧識別，應用於無線通訊、測試設備、航空與國防情境。梁春林指出，AI正重新定義嵌入式通訊系統的架構，而該公司所開發的Zynq UltraScale+MPSoC具備多路訊號重組、波束成形與AI融合能力，使其在未來通訊演進中具備差異化優勢。

傑霖的高速通訊模組已獲國內廠商採用，並持續深化國防自主與軍民合作專案，該公司未來也規畫將複製該專案模式至亞洲及歐美軍民雙用市場。

梁春林強調，傑霖未來將聚焦「低功耗＋AI＋快速喚醒」的差異化技術方向，結合影像與通訊雙主軸，強化國際市場推廣，並期望在全球 AI 視覺與國防升級浪潮中持續擴張版圖。

