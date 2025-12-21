快訊

戲約不斷前途大好 HBO男星驚傳驟逝享年46歲

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

新豐「隨機攻擊」事件？3民眾遭人持棒毆傷 警：感情糾紛尋仇認錯人

聽新聞
0:00 / 0:00

橘子遊戲改版 衝業績

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲營運商橘子（6180）旗下多款主力遊戲在12月陸續迎來大改版，不僅衝刺第4季營運，也提前卡位農曆年遊戲商機，力拚整體業績快速回溫。

展望12月，橘子指出，為迎接年末假期，旗下多款主力遊戲《新楓之谷》、《天堂M》、《新龍之谷》及《新瑪奇》將接續釋出大型改版，盼帶動玩家活躍度。

其中《新楓之谷》、《天堂M》為主力營收產品，二大遊戲第4季都迎來全新大改版，有助激勵玩家消費力道，帶動營運表現回神。

業界人士指出，《天堂》、《楓之谷》與《新龍之谷》等遊戲IP與相關產品均為橘子的金雞母，約占公司整體營收近七成，若遊戲改版活動能吸引玩家消費，將有助橘子營運回溫。

橘子累計今年前11月營收達82.08億元，年減22%，營運表現不佳主因今年遊戲市場同質競爭壓力，但商務事業仍呈現穩定雙位數年增。

營收 消費

延伸閱讀

外表醜的橘子反而甜？柑橘類水果6大挑選關鍵，第一眼就避開地雷

車泊公園大升級！謝志忠端后里在地早餐會勘 拚觀光也拚口福

台南長榮女中學生巧手創作 橘子變可愛版耶誕樹

橘子蒂頭乾乾的才代表好吃？日官方揭香甜多汁柑橘挑選3技巧

相關新聞

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓AI測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有...

合晶營收挑戰百億

半導體矽晶圓廠合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026...

榮剛航太用材需求熱

特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術持續優化，該公司表示，近期受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，對明年營...

雍智三大產品線 帶勁

測試介面廠雍智（6683）積極搶攻AI晶片測試商機，法人看好，隨AI晶片朝高頻、高速、多腳數發展趨勢確立，使得測試流程日...

信音多路並進 推升獲利

連接器廠信音（6126）表示，已切入新能源、電動車、高階工業設備及人形機器人等市場，預期2028年能源與車電產品營收占比...

郡都攻高雄集合宅、商辦

郡都（4402）董事長唐承表示，未來推案策略將聚焦高雄市中心，除了集合住宅外，還有只租不售的商辦等，練好基本功，靜待房市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。