心誠鎂新藥 將挹注收益

心誠鎂（6934）近日宣布，與美國生技公司聯合治療（United Therapeutics）的合作開發已成功達成首項里程碑，不僅象徵雙方合作的穩健推進，同時為心誠鎂帶來實質里程碑金的收益。

心誠鎂表示，雙方的合作主要開發治療肺動脈高壓（PAH）的治療產品。該產品結合心誠鎂在創新給藥技術的專業優勢與UT在罕見肺部疾病治療的深厚經驗，雙方致力於提升治療效益與使用者體驗，部疾病治療的深厚經驗，雙方致力於提升治療效益與使用者體驗，為患者提供更優質的治療方案。

依據合作協議，預期可為心誠鎂挹注亮眼的收益，並成為營運動能的重要助力。

心誠鎂董事長鄭傑升表示「首階段開發成果的達成，不僅凸顯公司在高階醫療器材CDMO領域的技術能量與專案執行能力，亦顯示其在全球藥械合一產品CDMO市場中的競爭力」。

隨著後續開發與商業化持續推進，待產品核准上市後，將為心誠鎂創造亮眼且持續的營收來源。心誠鎂將持續深化與各國際知名製藥公司的合作，推動更多創新吸入式治療方案問世，致力於改善全球患者的治療體驗與生活品質。