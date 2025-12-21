聽新聞
0:00 / 0:00
投資人講座 回響熱烈
櫃買中心2025年度與多家證券商及投信公司合作，自3月25日至12月5日期間，於全台各地共計舉辦27場次講座，全年共計吸引逾2,000名投資人踴躍參與，廣受好評。
櫃買中心每年規劃的講座內容，皆會掌握市場最新動態，除邀請專業講師解析國際經濟局勢、台股市場投資展望等主題外，今年備受關注的投資潮流「黃金」也在講座課程中。
統計今年截至12月18日止，櫃買黃金現貨交易平台累積成交金額已達78.8億元，創下2015年該平台上線以來各年度成交金額新高，反映出市場對黃金的投資需求顯著增加。今年也特別邀請臺灣銀行貴金屬部的講師，分享黃金投資觀念與市場趨勢。
因應ETF已成為投資人投資工具的標配之一，櫃買中心今年亦安排多場ETF課程，邀請多家上櫃掛牌ETF之投信公司，包括發行台灣首檔平衡型ETF平衡凱基美國TOP（00980T）的凱基投信、發行中信日本商社（00955）的中信投信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言