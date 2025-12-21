地方永續債 發行增溫

在主管機關持續推動永續金融政策、地方政府積極投入公共建設及淨零轉型下，我國永續發展債券市場於年底再添亮點，包括桃園、高雄等市政府，都有各自發行相關債券，總計金額124億元。

櫃買中心表示，桃園市政府於12月18日完成發行三檔可持續發展債券，發行金額合計新臺幣48億元；高雄市政府也在12月19日接續發行三檔綠色債券，發行金額合計新臺幣76億元，顯示地方政府永續發展債券發行動能明顯升溫，帶動今年國內永續發展債券整體發行金額達新臺幣2,090.6億元，正式突破新臺幣2,000億元、再創歷史新高。

櫃買中心指出，桃園市政府本次發行可持續發展債券，所募資金將用於興建捷運綠線與社會住宅，透過建構低碳運輸設施及運用社會住宅解決青年與經濟弱勢族群之居住問題，落實桃園市政府「友善共好．永續樂活」的願景與目標，並展現地方政府支持重大公共建設與永續轉型政策之決心。

而高雄市政府發行綠色債券，所募資金將用於高雄市大眾捷運系統紅線、橘線基礎建設支出，以達到溫室氣體減量的永續環境目標，落實低碳轉型與城市永續發展目標。兩大地方政府於短期內接力完成多檔永續發展債券發行，不僅深化地方政府參與永續金融，也積極展現公部門之示範效果。

櫃買中心表示，在亞洲資產管理中心及兆元投資國家發展方案等政策引導下，永續發展債券已成為政府及企業籌資的重要管道。地方政府透過發行永續發展債券，不僅有助於多元化籌資管道、加速公共建設推動，亦可引導國內資金投入在地永續投資，形成良性循環。

展望未來，櫃買中心將持續配合主管機關政策，秉持協助發行人籌資及促進市場健全發展的角色，提供制度建置、發行輔導及市場推廣等多元協助，鼓勵更多政府機關及企業參與我國永續發展債券市場，共同深化我國永續金融生態系，強化資本市場支持我國淨零轉型之功能。