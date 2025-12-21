快訊

戲約不斷前途大好 HBO男星驚傳驟逝享年46歲

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

新豐「隨機攻擊」事件？3民眾遭人持棒毆傷 警：感情糾紛尋仇認錯人

聽新聞
0:00 / 0:00

郡都攻高雄集合宅、商辦

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

郡都（4402）董事長唐承表示，未來推案策略將聚焦高雄市中心，除了集合住宅外，還有只租不售的商辦等，練好基本功，靜待房市景況回溫。郡都董事長唐承指出，郡都從2011年業績僅1億元，到經過14年耕耘年推案總銷上達200億元，核心策略就是在蛋黃區推指標案。

唐承表示，未來推案著重在市心發展，除耗資10億元在高雄農16特區凹子底森林公園首排，興建只租不售商辦，預計明年底可完工。

另位於瑞豐夜市首排，已購入404坪商四用地，預計明年第3季動工超高大樓，單案總銷目前粗估約53億元，後續另有位於農16特區佔地約1,500坪，社區近千戶造鎮，該案總銷粗估落在350億元，但目前尚無推案時程表。

董事長 高雄市

延伸閱讀

許智傑首場造勢「歌王、歌后獻唱」7萬人到場 他喊打造高雄AI首都

影／外籍旅客入境高雄行李藏毒拒檢衝出大廳 航警執行反恐勤務追捕逮人

橘色惡魔高雄演出 衛武營偕鳳山分局提供安心場域

包進整個焦糖布丁！高雄人氣甜點店「草莓布丁大福」新登場 「微苦綿密布丁+整顆草莓」開賣掀搶訂

相關新聞

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓AI測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有...

合晶營收挑戰百億

半導體矽晶圓廠合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026...

榮剛航太用材需求熱

特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術持續優化，該公司表示，近期受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，對明年營...

雍智三大產品線 帶勁

測試介面廠雍智（6683）積極搶攻AI晶片測試商機，法人看好，隨AI晶片朝高頻、高速、多腳數發展趨勢確立，使得測試流程日...

信音多路並進 推升獲利

連接器廠信音（6126）表示，已切入新能源、電動車、高階工業設備及人形機器人等市場，預期2028年能源與車電產品營收占比...

郡都攻高雄集合宅、商辦

郡都（4402）董事長唐承表示，未來推案策略將聚焦高雄市中心，除了集合住宅外，還有只租不售的商辦等，練好基本功，靜待房市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。