Google、亞馬遜等專案到手 欣銓AI測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有多筆雲端大咖自研AI晶片專案訂單到手，2026年起逐步放量，為營運增添大補丸；欣銓並揮軍當紅的矽光子相關領域，擴大搶食AI商機。

業界分析，AI浪潮席捲全球，數據中心運算需求呈指數級增長，帶動全球ASIC產業邁入快速成長階段，各大雲端服務供應商（CSP）積極推動自製ASIC，不僅與一線測試廠合作，也透過策略性扶植其他測試業者，以分散供應風險、提升供應彈性，欣銓即是這波浪潮下的受惠者。

欣銓布局AI ASIC領域，主要與台系與美系客戶合作，相關專案已邁入工程驗證階段，預計2026年起逐步放量，順勢搭上ASIC成長列車，有助通訊相關營收比重穩定維持在三成以上。

欣銓衝刺AI ASIC業務之際，也持續持續投資新技術，涵蓋矽光子、老化測試（Burn-in）、化合物半導體測試等。在當紅的矽光子布局，欣銓已建置矽光子測試專屬實驗室，提前卡位未來高階應用需求。

產能規劃方面，欣銓新建龍潭廠，除了持續爭取晶圓代工大廠委外測試訂單，同步強化與終端客戶直接合作，藉此提升接單彈性與產品附加價值。欣銓規劃，2026年設備投資規模將高於今年，資本支出也比今年多。

就短期營運面來看，法人看好，欣銓受惠AI測試訂單用入，本季營運有望打破過往第4季淡季束縛，繳出優於歷年同期的成績單，相關動能蓄勢延續至2026年首季，呈現淡季不淡。

展望2026年，欣銓受惠資本支出提升、投資重心仍放在前段測試設備，加上AI ASIC由工程驗證邁向量產、測試需求持續外溢帶動下，營運表現備受期待。