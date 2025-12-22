快訊

戲約不斷前途大好 HBO男星驚傳驟逝享年46歲

有人持刀凌晨逛士林夜市！民眾拍下畫面通報 警方搜尋中

新豐「隨機攻擊」事件？3民眾遭人持棒毆傷 警：感情糾紛尋仇認錯人

聽新聞
0:00 / 0:00

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓AI測試訂單爆發

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
欣銓董事長盧志遠。公司／提供
欣銓董事長盧志遠。公司／提供

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有多筆雲端大咖自研AI晶片專案訂單到手，2026年起逐步放量，為營運增添大補丸；欣銓並揮軍當紅的矽光子相關領域，擴大搶食AI商機。

業界分析，AI浪潮席捲全球，數據中心運算需求呈指數級增長，帶動全球ASIC產業邁入快速成長階段，各大雲端服務供應商（CSP）積極推動自製ASIC，不僅與一線測試廠合作，也透過策略性扶植其他測試業者，以分散供應風險、提升供應彈性，欣銓即是這波浪潮下的受惠者。

欣銓布局AI ASIC領域，主要與台系與美系客戶合作，相關專案已邁入工程驗證階段，預計2026年起逐步放量，順勢搭上ASIC成長列車，有助通訊相關營收比重穩定維持在三成以上。

欣銓衝刺AI ASIC業務之際，也持續持續投資新技術，涵蓋矽光子、老化測試（Burn-in）、化合物半導體測試等。在當紅的矽光子布局，欣銓已建置矽光子測試專屬實驗室，提前卡位未來高階應用需求。

產能規劃方面，欣銓新建龍潭廠，除了持續爭取晶圓代工大廠委外測試訂單，同步強化與終端客戶直接合作，藉此提升接單彈性與產品附加價值。欣銓規劃，2026年設備投資規模將高於今年，資本支出也比今年多。

就短期營運面來看，法人看好，欣銓受惠AI測試訂單用入，本季營運有望打破過往第4季淡季束縛，繳出優於歷年同期的成績單，相關動能蓄勢延續至2026年首季，呈現淡季不淡。

展望2026年，欣銓受惠資本支出提升、投資重心仍放在前段測試設備，加上AI ASIC由工程驗證邁向量產、測試需求持續外溢帶動下，營運表現備受期待。

欣銓 AI ASIC

延伸閱讀

法人：指數站季線市場不悲觀 未來仍看AI相關題材帶動台股

熱度不減！大和資本看奇鋐集團 雙雙給「買進」

騰訊繞道日本 取得Nvidia最先進Blackwell晶片算力

AI引爆算力競賽：臺灣半導體產值邁7兆

相關新聞

Google、亞馬遜等專案到手 欣銓AI測試訂單爆發

Google、亞馬遜等雲端巨頭全力衝刺ASIC自研AI晶片，釋出龐大委外測試訂單，測試廠欣銓（3264）成為大贏家，已有...

合晶營收挑戰百億

半導體矽晶圓廠合晶（6182）營運突圍，今年營收有望接近百億元，擺脫連續二年衰退走勢，隨著兩岸新廠產能開出挹注，2026...

榮剛航太用材需求熱

特殊鋼專業廠榮剛（5009）技術持續優化，該公司表示，近期受惠航太產業需求熱度不減，高毛利航太用材接單保持強勁，對明年營...

雍智三大產品線 帶勁

測試介面廠雍智（6683）積極搶攻AI晶片測試商機，法人看好，隨AI晶片朝高頻、高速、多腳數發展趨勢確立，使得測試流程日...

信音多路並進 推升獲利

連接器廠信音（6126）表示，已切入新能源、電動車、高階工業設備及人形機器人等市場，預期2028年能源與車電產品營收占比...

郡都攻高雄集合宅、商辦

郡都（4402）董事長唐承表示，未來推案策略將聚焦高雄市中心，除了集合住宅外，還有只租不售的商辦等，練好基本功，靜待房市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。