雍智三大產品線 帶勁
測試介面廠雍智（6683）積極搶攻AI晶片測試商機，法人看好，隨AI晶片朝高頻、高速、多腳數發展趨勢確立，使得測試流程日益複雜、規格持續升級，測試介面需求同步放大，雍智三大產品線明年可望同步成長，訂單能見度直達2026年上半年。
雍智深耕AI晶片領域，布局涵蓋AI ASIC、GPU 及交換器等應用，並與台系ASIC業者維持緊密合作關係。
隨終端客戶TPU方案逐步獲得市場關注，相關測試需求有望自明年起陸續浮現。
業界分析，AI客製化晶片導入量產前，工程驗證與測試環節日益關鍵，雍智等測試介面廠在整體供應鏈的角色更加重要。
雍智三大產品線為IC測試板（Load Board）、老化測試板（Burn-in Board）及探針卡（Probe Card），今年三大產品線呈現平均成長態勢。
展望明年，法人看好該公司隨晶片規格朝高速傳輸、高頻運作及多腳數設計演進，將推升探針卡層數增加與IC測試板單價上調，帶動產品結構朝量價齊揚發展，有助提升整體營收與毛利。
雍智今年11月營收1.95億元，雖月減0.41%，仍是同期次高，年增17.9%；前11月營收19.5億元，年增25.4%，改寫同期新猷。
法人看好，雍智明年受惠前段測試探針卡產品放量，帶動經濟規模效應，推升毛利，伴隨IC測試板、老化測試板出貨同步增長，獲利也將優於今年。
雍智上周五（19日）股價漲9元、收415.5元。
